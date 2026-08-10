Noorse prins Sverre Magnus gaat studeren in Lissabon

Prins Sverre Magnus van Noorwegen gaat na de zomer studeren in Portugal. De zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit begint in de herfst met een bachelor Business Management aan het Forward College, heeft het Noorse hof maandag bekendgemaakt.

Het eerste studiejaar vindt plaats in de Portugese hoofdstad Lissabon. Daarna zet de 20-jarige Sverre Magnus zijn studie voort in respectievelijk Parijs en Berlijn. De prins zal onder meer economie, statistiek en boekhouding leren.

Eerder werd al bekend dat Sverre Magnus' zus prinses Ingrid Alexandra maandag begint aan een studie aan de Universiteit van Oslo. Ze komt als uitwisselingsstudent over van de Universiteit van Sydney. Eerder dit jaar kwam ze terug naar huis om dichter bij haar moeder te kunnen zijn, die een longtransplantatie onderging.

Volgens het paleis zal studeren "de komende jaren de belangrijkste taak" van zowel de prinses als de prins zijn. Daarnaast zullen ze af en toe officiële taken voor het koningshuis uitvoeren.