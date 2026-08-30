Noorse voetbalclubs eren overleden koning Harald

Bij de wedstrijden in de twee hoogste Noorse voetbalcompetities wordt zondag stilgestaan bij het overlijden van koning Harald. Spelers en scheidsrechters dragen rouwbanden en voorafgaand aan de wedstrijden wordt het Noorse volkslied gezongen, gevolgd door een minuut stilte.

Ook vormen de spelers en scheidsrechters voor de aftrap een H in de middencirkel, als eerbetoon aan Harald. Op de schermen in de stadions verschijnen beelden ter nagedachtenis aan de koning en voor, tijdens en na de wedstrijden wordt geen reclame getoond. Ook lopen er geen mascottes met de spelers het veld op.

Volgens de organisatie van het Noorse profvoetbal willen de clubs de wedstrijden "met waardigheid en respect" laten plaatsvinden. "Dit is een zeer bijzondere speelronde voor het Noorse voetbal", aldus voorzitter Jens Haugland.

De zestien wedstrijden in de Eliteserien en de 1. divisjon stonden aanvankelijk voor zaterdag gepland, maar werden na het overlijden van Harald verplaatst naar zondag.