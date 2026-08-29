Noorse zangeres Maria Mena brengt lied uit voor overleden Harald

De Noorse zangeres Maria Mena heeft een nummer geschreven ter nagedachtenis aan de overleden koning Harald. Op Instagram deelt ze het nummer genaamd Slottsplass i himmelen met haar volgers. De Noorse koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.

"Er waren zo ontzettend veel emoties. Dus schreef ik een lied. Ik deelde het lied met vrienden en zij vroegen me het verder met jullie te delen. Misschien biedt het een beetje troost. rust zacht lieve opa van heel Noorwegen", schrijft de zangeres. Het nummer is vooralsnog alleen te beluisteren op SoundCloud.

Mena brak door met het nummer Just Hold Me. Andere bekende nummers van de zangeres zijn You're the Only One, It Took Me By Surprise en All This Time (Pick-Me-Up Song).