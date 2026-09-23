Oud-premier Noorwegen: Astrid zorgde voor Harald

Jens Stoltenberg, de Noorse minister van Financiën en oud-premier, heeft prinses Astrid met veel lof herdacht tijdens haar herdenkingsdienst. De zus van koning Harald overleed op 11 september op 94-jarige leeftijd. "Hij was haar jongere broer. En een jongere broer blijf je je hele leven", sprak Stoltenberg tijdens de uitvaart.

"Ze was erbij toen hij werd geboren. Ze was erbij toen hij stierf. Astrid zorgde voor Harald", vervolgde hij zijn herdenkingswoord namens de regering, wat vooral koning Haakon, de zoon van Harald, en koningin Mette-Marit zichtbaar emotioneerde. Astrid overleed precies twee weken na het overlijden van Harald. "Een prinses met een sterke persoonlijkheid, uitgesproken meningen, scherpe opmerkingen, maar ook veel humor en warmte", zei Stoltenberg verder over de overleden prinses.

De 67-jarige minister sprak met Astrid naar eigen zeggen over van alles, van internationale politiek tot het Noorse dagelijkse leven. "Ze vertelde levendig over de vlucht in 1940 naar Zweden, Noord-Finland en per boot naar de Verenigde Staten", vervolgde hij. Het favoriete gespreksonderwerp van de twee waren de eindexamens van 1950, waar de vader van Stoltenberg eindexamenvoorzitter was en Astrid haar diploma behaalde.