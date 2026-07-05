Ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten was het prinselijk paleis in Monaco zaterdagavond als uitzondering in de kleuren van de Amerikaanse vlag verlicht. Het hof deelt daar zondag beelden van op social media.

Te zien is hoe op de gevel van het paleis een lichtshow in de kleuren rood, wit en blauw werd vertoond. "Met dit symbolische gebaar wil het Vorstendom Monaco een belangrijke gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis eren en blijk geven van de hechte vriendschaps- en samenwerkingsbanden die Monaco en de Verenigde Staten al lange tijd verbinden", stelt het paleis.

"De verlichting van het paleis getuigt dan ook van de duurzame vriendschap tussen het Prinsdom Monaco en de Verenigde Staten en herinnert tegelijkertijd aan de historische, menselijke en culturele banden die beide naties al meerdere generaties lang met elkaar verbinden."

Zowel voor de VS als voor Monaco is 2026 een bijzonder jaar. Zo is het ook twintig jaar geleden dat de ambassade van het prinsdom in Washington werd geopend en zouden prins Rainier III en prinses Grace hun 70-jarig huwelijk hebben gevierd. De van oorsprong Amerikaanse actrice Grace Kelly trouwde in 1956 met de Monegaskische prins. Die bruiloft werd ook wel 'het sprookjeshuwelijk van de eeuw' genoemd.