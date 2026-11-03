De eerste twee van de vijf partijvoorzitters van de Belgische coalitie zijn dinsdag bij koning Filip langs geweest. Partijvoorzitter Yvan Verougstraete van Les Engagés heeft daar aangedrongen op het belang van eerlijke verdeling van de lasten en bijdragen naar vermogen, aldus de partijvoorzitter op X. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt vooral dat er snel een oplossing moet komen, zei hij na afloop van het gesprek tegen de pers.

Mahdi verwijt coalitiegenoten Vooruit en MR een gebrek aan verantwoordelijkheid. Ook waarschuwt hij voor de zware financiële gevolgen als er niet snel een akkoord komt. "Er is geen ruimte meer om politieke spelletjes te spelen."

De koning besloot maandag alle partijvoorzitters voor gesprekken uit te nodigen, nadat premier Bart De Wever zijn ontslag had aangeboden om de begrotingscrisis. De Wever vindt dat er 10 miljard euro moet worden bezuinigd, maar over de manier waarop is na wekenlange onderhandelingen geen overeenkomst bereikt.