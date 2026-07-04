Prins Pieter-Christiaan heeft zaterdagavond het concert van Bruno Mars bezocht in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De derde zoon van prinses Margriet deelde op Instagram beelden van het optreden.

"Magnifiek", schreef Pieter-Christiaan bij een foto van zichzelf in het stadion. Daarbij deelde hij beelden waarop Mars boven op een rode Cadillac staat te zingen.

Mars, bekend van hits als That's What I Like en Talking to the Moon, geeft deze maand vier concerten in de Johan Cruijff ArenA als onderdeel van zijn wereldtournee The Romantic Tour. De tournee omvat ongeveer veertig shows in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk.