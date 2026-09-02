Een Noors parlementslid is op de vingers getikt omdat ze foto's maakte toen ze een laatste groet bracht aan de overleden koning Harald. Het maken van beelden is strikt verboden bij de kist.

June Gruer van de sociaaldemocratische Arbeiderpartiet nam ondanks het verbod verschillende foto's. Tegenover persbureau NTB zegt ze dat ze niet op de hoogte was en dat ze het incident betreurt. Gruer heeft naar eigen zeggen de foto's verwijderd.

Buiten de paleiskapel waar de kist met daarin het lichaam van Harald staat opgesteld, hangen twee grote borden waarop het verbod duidelijk vermeld staat. Woensdag mochten parlementsleden afscheid nemen van de koning.