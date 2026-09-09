De politie in Oslo zegt dat de plechtigheden rondom het afscheid van koning Harald volgens plan zijn verlopen. In de stad zijn geen incidenten geweest, zegt een woordvoerder tegen het Noorse persbureau NTB.

In totaal waren er volgens de politie om 14.00 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, zo'n 163.000 mensen in het centrum. Langs de route tussen het paleis, de Domkerk en fort Akershus stonden toen ongeveer 46.000 mensen. Eerder woensdag, toen de rouwstoet voor het eerst voorbijtrok, ging het om 53.000 mensen.

Volgens de politie gedroegen de meeste mensen zich keurig. "Maar er zijn altijd individuen met psychische problemen en dergelijke die wat uit de toon vallen in het straatbeeld", voegde de woordvoerder eraan toe.