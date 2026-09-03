De Spaanse premier Pedro Sánchez roept koning Felipe op om een bezoek te brengen aan Ceuta en Melilla, omdat men daar "na twintig jaar zonder bezoek van het staatshoofd" behoefte aan heeft. Sánchez sprak in het Spaanse Congres over de toestroom van meer dan 70.000 mensen in de exclave, eind juli.

De meeste vluchtelingen keerden binnen enkele uren weer terug, maar duizenden anderen niet. Wat de premier betreft, moet het bezoek van de koning in "de komende weken" plaatsvinden. De koning heeft Ceuta en Melilla sinds zijn troonsbestijging nog niet bezocht.

De gebieden liggen aan de kust in Noord-Afrika, grenzend aan Marokko, en zijn Spaanse exclaves. Felipe liet begin augustus weten de situatie in Ceuta "met grote zorg en verontwaardiging" te volgen. In die periode ging de koning in gesprek met de burgemeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas. Hij liet na afloop weten snel een bezoek van de koning te verwachten, maar wist nog niet wanneer. "De koning is vastbesloten om Ceuta te bezoeken, dat is een belofte die hij heeft gedaan", aldus de burgemeester.