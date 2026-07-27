Premier wil geen nieuw onderzoek naar vrouwelijke troonopvolging

De Japanse premier Sanae Takaichi heeft geen plannen om een nieuwe commissie in het leven te roepen die zich moet buigen over de vraag of vrouwen in de toekomst ook de troon kunnen bestijgen. Dat zei ze maandag in het Japanse Huis van Afgevaardigden na een voorstel daarover.

Takaichi vindt het te vroeg om op dit moment concrete discussies te voeren over de troonopvolging voor de periode na prins Hisahito, momenteel het enige jonge mannelijke lid van de keizerlijke familie. "Discussies moeten verder worden verdiept op basis van de persoonlijke situatie van prins Hisahito, met inbegrip van zijn leeftijd en een eventueel huwelijk", verklaarde de premier volgens Japanse media.

Vijf jaar geleden boog een commissie zich ook al eens over de toekomst van de keizerlijke familie, gezien het geringe aantal mannen in de familie. Toen werd echter geoordeeld dat troonopvolging tot mannelijke nakomelingen beperkt moet blijven. Na keizer Naruhito (66) en zijn jongere broer Akishino (65) werd slechts een jongen geboren; de nu 19-jarige prins Hisahito, zoon van Akishino.

Eerder deze maand keurde het parlement wel een wetsvoorstel goed, dat de daling van het aantal leden van de keizerlijke familie moet tegenhouden. Het is straks mogelijk voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen en vrouwelijke leden mogen hun status binnen de keizerlijke familie behouden nadat ze in het huwelijk treden.