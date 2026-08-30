Premier ziet speciale dingen gebeuren op paleisplein in Oslo

De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft zondagavond opnieuw een bezoek gebracht aan de bloemenzee voor het paleis in Oslo. Zichtbaar onder de indruk zei hij tegen omroep NRK dat op die plek, waar dagelijks duizenden Noren rouwen om koning Harald, "iets speciaals" aan het gebeuren is.

Al sinds donderdag is het continu druk op het Slottsplassen. Na het overlijden van koning Harald ontstond er een grote bloemenzee. Ook liggen er vlaggen, brieven en tekeningen.

"Het gaat om lange brieven van zowel volwassenen als kinderen die weten dat ze niet gelezen zullen worden door degene bij wie ze zijn achtergelaten, maar die er toch troost in hebben gevonden om ze te schrijven", zei Støre. Hij vindt het bijzonder dat het paleisplein weer een verzamelplek is geworden voor Noren, net als na de successen van het Noorse voetbalelftal van afgelopen zomer op het WK.

'Saamhorigheid'

"Zo gaat het echte leven nu eenmaal. We waren verrast dat het überhaupt mogelijk was om hier 100.000 mensen te verzamelen tijdens het WK. Destijds zat de kroonprins, nu onze koning, samen met ons te roeien", kijkt Støre terug. "Nu hangt hier een heel andere sfeer, maar het geeft een gevoel van saamhorigheid. Dit is puur en echt."

De politie meldde eerder zondag dat er op het hoogtepunt tussen de 10.000 en 15.000 mensen op het Slottsplassen waren.