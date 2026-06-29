President Macron ontvangt sultan van Oman in Parijs

De sultan van Oman, Haitham bin Tariq Al Said, is maandag in Parijs ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron. In het Élysée-paleis ondertekenden de beide leiders enkele overeenkomsten en was er een gezamenlijke lunch. Ook woonden ze een Frans-Omaans zakenforum bij.

De Franse president droeg zowel binnen als buiten een zonnebril. Hij deed dat eerder dit jaar ook tijdens bijeenkomsten, zoals bij het Wereld Economisch Forum in Davos. Volgens de BBC droeg de president de bril om een gesprongen bloedvat in zijn oog te verbergen.

Macron ontvangt later op de dag de Thaise koning Maha Vajiralongkorn en zijn echtgenote koningin Suthida voor een meerdaags staatsbezoek aan Frankrijk.