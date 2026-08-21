Prins Albert verwelkomt wielrenners Vuelta in Monaco

Prins Albert heeft donderdagavond de ploegen en wielrenners die meedoen aan de Vuelta verwelkomd in Monaco. De Vuelta, ofwel Ronde van Spanje, gaat zaterdag van start in Monaco met een tijdrit. Het parcours leidt door de straten van het vorstendom.

Het hof van Monaco deelde op Instagram enkele beelden. Op een van de foto's schudt Albert de hand van Tadej Pogačar, die geldt als een van de favorieten voor de wielerkoers.

Met de Vuelta dit jaar heeft Monaco aan de start gestaan van alle drie grote wielerrondes. In 1966 startte de Giro d'Italia in Monaco, in 2009 was Monaco het startpunt voor de Tour de France.