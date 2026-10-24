Prins Carlos pleit voor Tibetaans cultureel centrum in Nederland

Prins Carlos de Bourbon de Parme vindt dat de Tibetaanse gemeenschap in Nederland een eigen cultureel centrum verdient. Dat zei de zoon van prinses Irene tijdens een bijeenkomst op Paleis Soestdijk, waar werd stilgestaan bij een grote inzamelingsactie voor Tibetaanse vluchtelingen zestig jaar geleden.

Volgens de prins, een kleinzoon van prins Bernhard en de neef van koning Willem-Alexander, verdient de Tibetaanse gemeenschap een eigen plek waar de taal, kunst en tradities behouden kunnen blijven. "Een cultuur wordt niet alleen in herinneringen bewaard. Je behoudt haar door haar een thuis te geven", zei hij in zijn toespraak.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op een televisieactie uit 1966, die werd gepresenteerd door Mies Bouwman. De actie bracht ongeveer 9,5 miljoen gulden op, waarvan het grootste deel naar Tibetaanse vluchtelingen ging. Prins Bernhard was destijds nauw betrokken bij de inzamelingsactie.

Carlos sprak zijn waardering uit voor zijn grootvader en voor initiatiefnemer Cees Brouwer. Ook prees hij de Dalai Lama voor zijn inzet voor het behoud van de Tibetaanse cultuur.