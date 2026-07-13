Prins Daniel golft met olympisch kampioene voor goed doel

Op het Zweedse eiland Öland zijn de festiviteiten rondom de verjaardag van kroonprinses Victoria in volle gang. Maandag, een dag voor de Zweedse troonopvolger 49 wordt, werd op de golfbaan van Ekerum gegolfd voor het goede doel, meldden Zweedse media.

Aan de start van Victoriagolfen was prins Daniel aanwezig, die graag een balletje slaat in zijn vrije tijd. In het team van de echtgenoot van Victoria bevond zich olympisch kampioene Frida Karlsson, de langlaufster die in februari goud en zilver won op de Olympische Winterspelen.

Karlsson staat dinsdag ook in de belangstelling als winnares van de Victoriapriset (Victoriaprijs). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter die een unieke prestatie heeft neergezet voor zijn of haar land.