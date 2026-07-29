Prins Emmanuel deelt eerste foto als dj

De Belgische prins Emmanuel heeft voor het eerst een foto van zichzelf gedeeld terwijl hij muziek aan het maken is. De 20-jarige zoon van koning Filip en koningin Mathilde is sinds vorig jaar actief als dj en deed dat eerst anoniem.

Op het beeld dat gepubliceerd is op Instagram zit Emmanuel achter zijn pc, terwijl hij druk aan het produceren is. Op zijn bureau ligt ook een keyboard.

Vorig jaar werd bekend dat de prins schuilging achter de naam Vyntrix. Woensdag lanceerde hij voor het eerst sinds vorig najaar een nieuwe single.