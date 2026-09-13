Prins Floris zwemt met dochter voor dwarslaesieonderzoek

Prins Floris en zijn dochter Magali hebben zondag meegedaan aan de Rapenburg Race in Leiden. Vader en dochter zwommen door het water van het Rapenburg om geld op te halen voor onderzoek naar dwarslaesies.

Fotograaf Patrick van Katwijk deelt op Instagram beelden van de 51-jarige prins en zijn dochter tijdens de zwemtocht. De Rapenburg Race wordt jaarlijks georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek naar dwarslaesies en de behandeling daarvan.

Floris is de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij heeft met zijn vrouw Aimée Söhngen drie kinderen.