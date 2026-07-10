Prins Harry kijkt graag met zijn gezin naar The Great British Bake Off. Dat vertrouwde hij Alison Hammond, de presentatrice van het programma, vrijdag toe in een interview in het ITV-programma This Morning.

De hertog van Sussex sprak met Hammond, die ook voor This Morning werkt, in het kader van een promo-evenement van het door hem bedachte sportevenement Invictus Games in Birmingham. "Trouwens, mijn kinderen vonden je geweldig in de Bake Off - ze zijn er echt gek op", zei Harry tegen haar. "Ik vind het zelf ook fantastisch."

De jongste zoon van koning Charles vertelde in het gesprek uitgebreid over de Invictus Games, die volgend jaar in het VK plaatsvinden. Hammond stelde daarop dat zijn vrouw Meghan en kinderen prins Archie en prinses Lilibet enorm trots op hem moeten zijn. "Dat zeggen ze niet elke dag tegen me, maar ja, ik ben trots op hen, zij zijn trots op mij, ik hou van mijn familie."

De hertogin was vrijdag niet aanwezig in Birmingham, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Naar verwachting komt ze met de kinderen nog wel naar het VK. Britse media speculeren over een mogelijke ontmoeting met koning Charles.