Prins Harry miste winnaarsmentaliteit bij Engels voetbalelftal

Prins Harry miste de "winnaarsmentaliteit" bij het Engelse voetbalelftal tijdens de halve finale tegen Argentinië op het afgelopen WK. De hertog van Sussex denkt dat het team "in shock" verkeerde toen het op voorsprong kwam, analyseerde hij in het programma After Hours van James Corden.

Op de vraag waarom het Engeland niet lukte om voor het eerst in zestig jaar de finale te halen, antwoordde Harry dat het alles te maken had met het geloof in eigen kunnen. "Het is een kwestie van mentaliteit. Ik denk dat ze enigszins in shock waren. Zo van: 'shit, we staan met 1-0 voor tegen Argentinië', en dan ontstaat meteen de verleiding om in de verdediging te schieten."

De prins nam het op voor bondscoach Thomas Tuchel door te zeggen dat het waarschijnlijk niet zijn bedoeling was dat de ploeg zich ondanks de voorsprong terugtrok. "Ik denk niet dat het een tactische keuze was. Ik denk niet dat dat het plan was. Het gebeurde gewoon", aldus Harry. "Je kunt tegen zo'n team niet alleen maar gaan verdedigen. Dat kan gewoon niet. Het draait om de juiste mentaliteit en het geloof. Als je 1-0 voorstaat, moet je geloven dat je de 2-0 kunt maken."

Het Engelse voetbalelftal verloor de halve finale met 2-1 nadat het in de tweede helft op een 1-0 voorsprong was gekomen. In de slotfase draaide Argentinië de wedstrijd alsnog om. Engeland won zaterdag wel de troostfinale, wat het beste resultaat was sinds de wereldbekerwinst in 1966.