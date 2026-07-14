Veel mensen denken ten onrechte dat prins Harry een 'ginger' is. Volgens de hertog van Sussex is dat het grootste misverstand dat men over hem heeft, zei hij in een opvallend openhartig interview in de podcast Joe Marler Will See You Now.

"Mensen denken dat ik rossig ben, maar het is meer een soort zonsondergangkleur... kastanjebruin", probeerde Harry uit te leggen in het gesprek dat vorige week werd opgenomen toen hij zijn thuisland bezocht. De inmiddels kalende hertog zei dat er bovenop zijn hoofd "niet veel meer gebeurt". "Ik laat mijn haar knippen en verder probeer ik niet te kijken naar wat daar gaande is."

Ook werd de prins gevraagd naar zijn 'verzorgingsroutine'. "Poepen, scheren, douchen", antwoordde hij. "Ik trim mijn baard om de vijf of zes dagen, gewoon om het een beetje netjes te houden."

Harry Kane

Harry onthulde verder dat Love Island zijn favoriete foute realityserie is en dat hij het liefst voetballer Harry Kane zou willen zijn als hij moest kiezen tussen zanger Harry Styles, tovenaar Harry Potter en Kane. "Maar wel op een dag dat ze winnen", aldus de prins, die goede hoop heeft dat het Engelse voetbalelftal deze week wereldkampioen wordt. "Ik denk dat de beker naar huis komt. Het wordt niet makkelijk, dat is het nooit."

In het gesprek werden ook serieuze dingen besproken. Zo gaat de prins het liefst sporten en bewegen om goed om te gaan met trauma. "Herhaling is erg goed, een routine hebben is belangrijk. Boksen is iets waar ik echt van geniet", vervolgde hij. "Gewoon om de agressie eruit te gooien, lekker zweten. Voor mij draait alles om het zweet eruit werken."