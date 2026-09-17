Prins Harry voor het eerst sinds terugkeer naar VK in openbaar

Prins Harry is voor het eerst sinds hij is terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. De zoon van koning Charles maakte donderdagavond zijn opwachting bij een evenement rond de door hem bedachte Invictus Games.

In Londen werden donderdagavond voor de eerste keer de zogeheten Invictus Spirit Awards uitgereikt. Prins Harry arriveerde zonder zijn vrouw Meghan bij de prijsuitreiking.

Het evenement vindt plaats op een moment dat er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis. Charles Spencer, de oom van Harry, doet in zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister pittige uitspraken over koning Charles. Volgens de BBC vroeg een journalist aan Harry wat hij van het boek van zijn oom vond, maar daar reageerde de prins niet op.

Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Vorige maand verhuisde hij weer terug naar zijn vaderland.