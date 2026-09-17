LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Prins Harry voor het eerst sinds terugkeer naar VK in openbaar

17 sep , 20:10Koningshuis
anp170926226 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Prins Harry is voor het eerst sinds hij is terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. De zoon van koning Charles maakte donderdagavond zijn opwachting bij een evenement rond de door hem bedachte Invictus Games.
In Londen werden donderdagavond voor de eerste keer de zogeheten Invictus Spirit Awards uitgereikt. Prins Harry arriveerde zonder zijn vrouw Meghan bij de prijsuitreiking.
Het evenement vindt plaats op een moment dat er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis. Charles Spencer, de oom van Harry, doet in zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister pittige uitspraken over koning Charles. Volgens de BBC vroeg een journalist aan Harry wat hij van het boek van zijn oom vond, maar daar reageerde de prins niet op.
Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Vorige maand verhuisde hij weer terug naar zijn vaderland.
loading

Loading