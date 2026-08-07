Prins Hisahito, de zoon van de Japanse prins Akishino, heeft vrijdag de slachtoffers van de atoombom in Hiroshima herdacht. Het bezoek betekende voor de 19-jarige prins zijn eerste officiële activiteit buiten Tokio zonder de aanwezigheid van zijn familie, melden Japanse media.

Hisahito legde bloemen bij het Vredesmonument van Hiroshima. Later op de dag ging de prins langs het Museum ter Herdenking van de Vrede, gevestigd in een school waar rond de vierhonderd leerlingen om het leven kwamen.

Het was donderdag precies 81 jaar geleden dat de Japanse stad in de Tweede Wereldoorlog werd getroffen door een Amerikaanse atoombom. Hisahito brengt zaterdag nog een bezoek aan het Hiroshima Kunstmuseum, waarna hij terugkeert naar zijn thuisstad Tokio.