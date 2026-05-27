Prins William bedankt medewerkers voetbalbond voor harde werk

Prins William heeft tijdens een bezoek aan het trainingscentrum van de Engelse voetbalbond in St George's Park zijn steun uitgesproken voor het personeel achter het nationale elftal. Dat blijkt uit een video die het Britse hof op Instagram heeft geplaatst.

William ontmoette coaches, analisten, medisch personeel en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor logistiek en materiaal van het nationale elftal. "Jullie krijgen niet de erkenning of waardering die jullie verdienen", zei de prins tegen het personeel. "Niet iedereen ziet al het harde werk dat jullie verzetten. Het succes van de spelers komt voort uit het fundament dat jullie leggen, dus dank jullie wel."

William is groot voetbalfan en wordt regelmatig gespot tijdens wedstrijden. Op 17 juni speelt het nationale elftal van Engeland zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Kroatië. "Alles valt nu op zijn plaats", zei de prins in de video. "Ik ben ervan overtuigd dat we het goed gaan doen, dus veel succes."