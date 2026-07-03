De Britse prins William heeft zijn liefde voor voetbal niet van zijn vader, koning Charles. "Mijn vader heeft een hekel aan voetbal", zei de prins in een vrijdag verschenen aflevering met de American Football-speler Travis Kelce en zijn broer Jason Kelce voor hun podcast New Heights. "Mijn liefde voor de sport ontstond toen vrienden me meenamen naar mijn eerste wedstrijd", aldus William.

De prins, beschermheer van de Engelse voetbalbond FA en fan van Aston Villa, sprak ook zijn vertrouwen uit in het Engelse elftal op het WK. "Ik blijf er rustig onder, maar ik heb er wel veel vertrouwen in." Mocht Engeland de finale bereiken, dan reist William "absoluut" naar de VS om de wedstrijd bij te wonen. Daarnaast legde hij uit wat zijn rol bij de FA inhoudt. "Ons land is gek van voetbal, dus proberen om hier een WK of EK binnen te halen zou fantastisch zijn, en ik probeer daar ook een steentje aan bij te dragen."

Volgens de prins is het WK dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada tot dusver een succes. "Het is een briljant WK. Het toernooi is goed in balans." Britse fans die naar de Verenigde Staten reizen voor wedstrijden, kunnen volgens hem echter wel een cultuurshock verwachten. "Het bier gaat anders smaken", grapte hij. "En de omvang van de stadions zal echt wel een cultuurshock zijn."

Achtergronddanser

Jason vroeg de Britse prins ook wat hij een iconischer moment vond in het Wembley Stadion: de touchdown van Travis in 2015 of Travis als achtergronddanser voor Taylor Swift? Zonder aarzelen koos William voor Travis als achtergronddanser: "Dat zou je nog eens moeten doen", aldus de prins. William ontmoette Travis Kelce en zijn partner Taylor Swift in 2024 na een concert van de zangeres. Destijds deelde de popster een selfie met ook Williams kinderen George en Charlotte.

Het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce kwam in de podcast niet ter sprake. Volgens Amerikaanse media vieren Swift en Kelce hun bruiloft komend weekend in Madison Square Garden in New York. People meldde eerder deze week dat William en zijn vrouw Catherine niet aanwezig zullen zijn bij de festiviteiten.