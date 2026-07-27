Prins William leeft mee met slachtoffers natuurbranden

De Britse prins William leeft mee met de slachtoffers van de natuurbranden in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. "We zijn enorm dankbaar voor de brandweer, de hulpdiensten en de vrijwilligers die onvermoeibaar werk leveren in buitengewoon zware omstandigheden", schrijft William op Instagram.

"Deze gebeurtenissen vormen een harde herinnering aan de uitdagingen die een steeds extremer klimaat met zich meebrengt en aan het belang van het beschermen van zowel mens als natuur", aldus William.

Door de natuurbranden in Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd.