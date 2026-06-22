Prins William spreekt Watson en Cumberbatch over natuurbehoud

Prins William heeft acteurs Emma Watson en Benedict Cumberbatch gesproken tijdens een bijeenkomst van United for Wildlife in Londen. Dat is te zien op foto's die zijn gedeeld door het magazine Hello!.

Het drietal sprak elkaar in aanloop naar een zakelijk forum dat United for Wildlife organiseerde in het kader van de London Climate Action Week. William, Watson en Cumberbatch namen ook deel aan panelgesprekken op het forum. Ook grote bedrijven als TikTok, eBay en Etsy kwamen er samen om te praten over wat zij op hun platforms kunnen betekenen in de strijd tegen handel in wilde dieren.

United for Wildlife werd in 2014 door William en The Royal Foundation opgericht om bedreigde diersoorten te beschermen tegen illegale handel in wilde dieren. De London Climate Action Week wordt omschreven als een van de grootste klimaatfestivals van Europa.