De Japanse prinses Aiko heeft zaterdag tijdens een bezoek aan de Aziatische Spelen in Tokio haar nieuwsgierigheid naar de paardensport getoond. De dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako vroeg onder meer of paarden soms ook geen zin hebben om over een hindernis te springen, melden Japanse media.

De 24-jarige prinses woonde samen met haar ouders het individuele springonderdeel bij in het Baji Koen-paardenpark. Aiko wilde tijdens de wedstrijd ook weten waarom een van de paarden zo hoog sprong.

De keizerlijke familie applaudisseerde voor de deelnemers uit verschillende landen. Op Instagram werden beelden van het bezoek gedeeld.