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Prinses Alexandra, nicht van prins Albert, gaat trouwen

11 sep , 17:36Koningshuis
anp110926162 1
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Prinses Alexandra van Hannover, de nicht van prins Albert van Monaco, gaat trouwen. Dat heeft zij vrijdagmiddag zelf bekendgemaakt op Instagram. "Het huwelijksverhaal", schrijft Alexandra onder een foto waarop ze samen met haar partner Ben-Sylvester Strautmann te zien is.
De 27-jarige prinses deelt diverse foto's waarop haar verlovingsring prominent in beeld is gebracht. Het bericht is geliket door het officiële Instagram-account van het Monegaskische hof.
Alexandra is de jongste dochter van prinses Caroline, de zus van prins Albert, en prins Ernst-August van Hannover. Ze is sinds 2016 samen met Strautmann.
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