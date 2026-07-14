Prinses Anne herdenkt Britse slachtoffers Koreaoorlog

Prinses Anne heeft dinsdag Britse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Koreaoorlog tussen 1950 en 1953. De jongere zus van koning Charles legde onder meer een krans bij een begraafplaats in de zuidoostelijk gelegen stad Busan.

De prinses kwam maandag aan in Zuid-Korea. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat er twee grote gevechten plaatsvonden tijdens de Koreaoorlog waarbij Britse strijdkrachten betrokken waren. Op de begraafplaats liggen 1598 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest begraven. Volgens Zuid-Koreaanse media ontmoette Anne na de kranslegging ook Zuid-Koreaanse veteranen die in de oorlog hebben gevochten.

Anne is tot en met woensdag nog in Zuid-Korea. In Seoel ontmoet zij onder meer president Lee Jae Myung. Later deze week reist Anne met haar man Tim Laurence naar Thailand.