Prinses Beatrix is maandagavond niet aanwezig bij het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds '79 vanwege een verkoudheid. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan het ANP. De 88-jarige prinses zou de 28e editie van het gala bijwonen in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Tijdens het balletgala zijn er optredens van onder meer het Nationale Ballet, het Nederlands Dans Theater en Introdans. Ook worden er diverse prijzen uitgereikt door het Dansersfonds.

De prinses is een trouwe bezoeker van het balletgala. Vorig jaar was ze er samen met prinses Margriet.