Prinses Charlène wijst om hitte extra op gevaren van verdrinking

Prinses Charlène van Monaco staat tijdens de wereldwijde dag voor preventie van verdrinking stil bij het belang van waakzaamheid op het water. In een bericht op Instagram benadrukt de prinses het belang van preventie, "vooral nu hittegolven steeds meer mensen naar het water trekken".

Met haar Prinses Charlène van Monaco Stichting, zet ze zich in de zomer in met een bewustwordingscampagne in Monaco en andere kustplaatsen. Zo wil ze naar eigen zeggen "het juiste gedrag stimuleren" en "zoveel mogelijk mensen herinneren aan de essentiële stappen om veilig te blijven". "Op deze dag wil ik benadrukken dat dit soort tragedies vaak te voorkomen zijn. Leren zwemmen, weten wat je moet doen bij nood en scherp blijven kunnen levens redden", aldus de prinses in het bericht.

Ze doet daarbij een oproep aan iedereen om alert te blijven in het water. "Een verdrinking kondigt zich niet aan. Een paar seconden opletten kan het verschil maken. Laten we met z'n allen waterveiligheid tot een prioriteit voor iedereen maken", besluit Charlène.

Daarnaast organiseerde de stichting van de prinses in samenwerking met andere organisaties een zogeheten bewustwordingsdag in het buitenzwembad Stade Nautique Rainier III om te waarschuwen voor de gevaren van verdrinking. Zo waren er workshops en reddingsdemonstraties in het zwembad. De missie van de prinses om zich in te zetten voor preventie komt voort uit het verlies van haar jonge neefje van vijf jaar oud, die verdronk. Daarnaast is de prinses een voormalig profzwemster die in 2000 voor Zuid-Afrika uitkwam op de Olympische Spelen in Sydney.