De Deense prinses Isabella heeft de eerste kaars van de adventskrans aangestoken. Het Deense koninklijk hof heeft de beelden gedeeld van Isabella en haar vader, koning Frederik. "De wachttijd tot aan kerst is begonnen", staat bij de afbeelding. "Fijne eerste advent."

Advent is de periode van voorbereiding in de vier weken voor kerst. De adventskrans, die veel voorkomt in Duitsland en Scandinavië, is een krans met vier kaarsen. Elke adventszondag wordt een kaars aangestoken. De adventsperiode eindigt op 24 december.