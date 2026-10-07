Prinses Laurentien heeft woensdag in een filiaal van Kruidvat in Den Haag samen met een groep basisschoolleerlingen gelezen. Ze deden aan theaterlezen, waarbij ieder kind een eigen rol in het verhaal kreeg.

De echtgenote van prins Constantijn deed dat aan de hand van het boekje Spot on!, dat ze samen ontwikkelde met Lizzy van Pelt.

Het event viel samen met de Kinderboekenweek en markeerde de start van een samenwerking tussen Kruidvat en Laurentiens stichting Number Five Foundation. Samen willen ze aandacht vragen voor taalvaardigheid en gelijke kansen voor kinderen.