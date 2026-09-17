Prinses Laurentien leidde trouwceremonie Olcay Gulsen

Prinses Laurentien was niet alleen aanwezig bij de bruiloft van Olcay Gulsen en ondernemer Eelko van Kooten. Ze leidde ook de ceremonie, onthult de presentatrice donderdag op Instagram bij een reeks foto's van de festiviteiten.

"Omringd door onze families en de mensen van wie we het meest houden, op een plek die voor ons altijd speciaal heeft aangevoeld, hebben we onze liefde gevierd in Cap-Ferrat", schrijft Gulsen. "Een dag gevuld met zoveel liefde, gelach, mooie woorden, een paar tranen en alle mensen die deel hebben uitgemaakt van ons verhaal. Dat Laurentien van Oranje onze ceremonie leidde, maakte het nog persoonlijker en betekenisvoller; een moment dat we voor altijd met ons mee zullen dragen."

Gulsen en Van Kooten trouwden vorige week al in Nederland voor de wet. Ook daar was Laurentien bij aanwezig. De prinses is bevriend met de presentatrice.

Gulsen stelde eerder al dat ze in Frankrijk wilde trouwen. Ze heeft sinds augustus 2024 een relatie met Van Kooten.