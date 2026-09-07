De Spaanse prinses Leonor is begonnen aan haar studie Politieke Wetenschappen aan de Universidad Carlos III in Madrid. De troonopvolgster had maandag haar eerste colleges.

Het paleis deelde op sociale media beelden van de aankomst van de 20-jarige prinses bij haar nieuwe school. Ze droeg een spijkerbroek, een wit overhemd met korte mouwen, een grote zwarte handtas en sneakers. De prinses liet weten dat ze er veel zin in heeft.

Eind april maakte het Spaanse koningshuis bekend welke opleiding Leonor zou gaan volgen. De afgelopen jaren volgde ze een militaire opleiding.

Haar nieuwe studie duurt vier jaar en omvat vakken als rechten, geesteswetenschappen, economie, sociologie, geschiedenis en internationale betrekkingen.