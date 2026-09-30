Prinses Margriet leest voor aan basisschoolkinderen in Apeldoorn

Prinses Margriet heeft woensdagochtend voorgelezen aan kinderen uit groep 6B van basisschool Hertog van Gelre in Apeldoorn. Daarmee markeerde zij de start van de Kinderboekenweek 2026.

De 83-jarige prinses arriveerde onder toeziend oog van tientallen schoolkinderen over een rode loper, die op het schoolplein voor haar was uitgelegd. Margriet begroette een aantal van hen met een boks en opende vervolgens de Kinderboekenweek door een lint door te knippen. Vervolgens nam zij plaats in een grote zitstoel in het klaslokaal van groep 6, waar zij voorlas uit het boek Spot aan!.

De Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag 11 oktober en is bedoeld om kinderen te stimuleren in het lezen van boeken. Spot aan! is het thema van dit jaar.