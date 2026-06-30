Prinses Sirivannavari dankbaar voor 'familiemoment' in Parijs

De Thaise prinses Sirivannavari Nariratana Rajakanya heeft op sociale media een inkijkje gegeven in het staatsbezoek van koning Maha Vajiralongkorn en koningin Suthida aan Frankrijk. De prinses, die deel uitmaakt van het gezelschap, deelde foto's van het bezoek en stond stil bij hun "familiemoment in Parijs".

"Ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht en voor de herinneringen die we onderweg hebben opgebouwd", schreef de dochter van de Thaise vorst bij een foto waarop ze samen met het koningspaar langs de Seine poseert. "Ik hou van je, pap", eindigde ze haar bericht.

Het Thaise koningspaar en prinses Sirivannavari werden maandagmiddag door de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte Macron welkom geheten in Parijs. Het Thaise staatsbezoek aan Frankrijk duurt tot 2 juli.

Het bezoek vindt slechts enkele weken na het overlijden van de oudste dochter van koning Vajiralongkorn plaats. Prinses Bajrakitiyabha stierf eerder deze maand op 47-jarige leeftijd aan een hartaandoening. Ze lag al ruim drie jaar in een ziekenhuis in coma.