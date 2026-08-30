Publiek kan vanaf dinsdag afscheid nemen van koning Harald

Noren kunnen vanaf dinsdag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. De paleiskapel opent dan zijn deuren. Daar zal de kist met het lichaam van de overleden vorst tot de dag van de uitvaart te bezichtigen zijn, heeft het paleis zondag bekendgemaakt.

Harald ligt nu nog opgebaard in de Rode Salon in het paleis. Maandag wordt de kist aan het einde van de middag in het bijzijn van een groot deel van de familie en de hofhouding verplaatst naar de paleiskapel.

De kist, die zal worden gedragen door de kinderen en kleinkinderen van Harald, wordt in processie door de Gele Salon, de Spiegelzaal, de eetkamer, de Kleine Feestzaal en de Grote Feestzaal gedragen. Ook koningin Mette-Marit en koningin Sonja zullen deel uitmaken van de stoet. Paleismedewerkers vormen een erehaag door de zalen van het paleis en sluiten zich aan zodra de kist is gepasseerd.

Ceremonie

In de paleiskapel wordt vervolgens een besloten herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de familie en zijn hofhouding. Een soortgelijke ceremonie vond in 1991 ook plaats bij het overlijden van koning Olav.

Het is nog niet bekend wanneer de begrafenis van koning Harald precies zal zijn. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei zondag dat het ergens "in de week na volgende week" zal worden.