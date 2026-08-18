Rechtbank heft voorarrest verdachte van bedreigen prinsessen op

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. (33) uit het Groningse Uithuizen op te heffen. Maandag diende de strafzaak tegen de man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het Openbaar Ministerie eiste tbs met dwangverpleging tegen hem.

De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. Hij komt dinsdag op vrije voeten. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na de inhoudelijke behandeling tot zo'n beslissing komt.

Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag was de verdachte in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad.

Psychose

Van der H. verkeerde volgens justitie in een psychose en was in de veronderstelling dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. De officier van justitie zei dat er onvoldoende bewijs is dat de verdachte de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden of letsel wilde toebrengen. Het OM vroeg daarnaast vrijspraak voor de poging tot bedreiging van beide prinsessen, omdat zij niet op de hoogte waren van de bedreiging.

De verdachte lijdt aan schizofrenie en heeft volgens de psycholoog en psychiater die hem onderzochten langdurige behandeling nodig.