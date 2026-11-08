Koning Charles is de leden van de Britse koninklijke familie zondag voorgegaan met het leggen van een krans tijdens de herdenking van Britse militairen die gesneuveld zijn tijdens oorlogssituaties. De herdenking in Londen wordt bijgewoond door veteranen, militaire fanfares, politici en religieuze personen, meldden Britse media.

De 77-jarige koning hield eerst halt voor het Britse oorlogsmonument om daar twee minuten stilte in acht te nemen. Vervolgens legde hij een krans met klaprozen, het symbool van de Britse herdenking, voor de zogenoemde cenotaaf. Hierop legden ook prins William, prins Edward en prinses Anne een krans. Ook onder meer de Britse premier Andy Burnham legde een krans neer.

Tijdens de plechtigheid keken koningin Camilla en prinses Catherine toe vanaf een balkon.