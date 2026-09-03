Het Noorse Landbouwdirectoraat heeft vanwege het tekort aan rozen de importheffingen voor bloemen afgeschaft tot en met 8 september. Dat meldt de Noorse krant Nationen. De oorzaak van het tekort is de samenkomst van een gedeeltelijke staking op de belangrijkste luchthaven van Nairobi en de grote vraag naar rozen vanwege het overlijden van koning Harald.

De rozen op de Noorse markt worden grotendeels geïmporteerd vanuit Afrika, schrijft de krant. De bevoorradingsketen loopt door de staking vertraging op. De oplossing is om rozen in te kopen via de Europese veilingmarkt in Nederland. Een tijdelijke vrijstelling van de invoerrechten maakt deze noodoplossing financieel beter te behappen voor importeurs.

Volgens de krant is de vraag naar bloemen groot sinds het overlijden van koning Harald. Ook voor de uitvaart van 9 september wordt een grote vraag naar bloemen verwacht. Vele Noren leggen sinds de dag voor het overlijden bloemen op het paleisplein in Oslo.