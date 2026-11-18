De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil niet zeggen of koning Willem-Alexander een poging gaat ondernemen om een foto van hem met Michael Jackson in zijn bezit te krijgen. "Wij gaan niet in op vragen die het privédomein betreffen", aldus de RVD.

Het Britse veilinghuis Arthur Johnson verkoopt op 28 november een bijzondere foto van Willem-Alexander en de 'King of Pop'. Ook prins Bernhard jr. staat op de foto. Een handelaar vertelde dinsdag in De Telegraaf dat hij het kiekje had gevonden in een doos met spullen die hij had gekregen van een bevriende handelaar uit Marbella.

De foto lijkt gemaakt te zijn bij een concert van Michael Jackson in De Kuip dat de toenmalige prins in 1988 bijwoonde. Het is niet duidelijk hoe de foto in de doos in Marbella is beland. De veilingmeester stelt het openingsbod op 600 pond (iets meer dan 700 euro).