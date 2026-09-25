Sarah Ferguson ontkent geruchten over autobiografie

Sarah Ferguson is niet van plan om een autobiografie te schrijven. The Sun stelde op basis van bronnen dat de voormalige hertogin van York dicht bij een deal zou zijn om een boek te schrijven, maar daar klopt volgens een woordvoerder niets van.

"Er zijn geen gesprekken geweest en ze schrijft geen persoonlijke memoires; dat is niet wat ze gaat doen," zei de woordvoerder tegen Hello! Magazine. The Sun beweerde dat Ferguson een lucratief aanbod had gekregen. Het tabloid schreef op basis van bronnen dat de 66-jarige Ferguson van plan was om te schrijven over de Britse koninklijke familie en haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Onlangs stelden diverse Britse media dat de ex-vrouw van Andrew Mountbatten-Windsor van plan was om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Eerder dit jaar werden zij en haar ex-man uit de Royal Lodge gezet na onthullingen over hun banden met Epstein.