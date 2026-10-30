Schotse politie onderzoekt verblijf Andrew en Epstein op Balmoral

De politie in Schotland doet onderzoek naar de tijd die de voormalige Britse prins Andrew, Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell hebben doorgebracht op het koninklijke landgoed Balmoral. Dat schrijven verschillende Britse media op vrijdag.

"We hebben informatie gekregen en er loopt een onderzoek, maar dat zit nog in een zeer vroeg stadium", verklaarde de politie volgens het Britse PA. "Wij zullen nooit details over lopende onderzoeken bevestigen en het zou ongepast zijn om hier verder op in te gaan."

Volgens de Daily Express houdt het onderzoek verband met claims dat vrouwen naar het landgoed in de Schotse Hooglanden werden gebracht in het kader van mensenhandel. Eerder werden foto's naar buiten gebracht waarop het gezelschap te zien is. Epstein bezocht in 1999 Balmoral samen met Maxwell, naar verluidt op uitnodiging van de toenmalige prins.

De voormalige Britse prins Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de in 2019 overleden zedendelinquent Epstein. Koning Charles nam vrijwel alle titels en onderscheidingen van zijn jongere broer af. Eerder dit jaar werd Andrew Mountbatten-Windsor gearresteerd op verdenking van een ambtsmisdrijf.