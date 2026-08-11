Het Spaanse koningshuis heeft steun betuigd aan de bevolking van Colombia na de zware aardbeving die het land maandag trof. "Wij leven oprecht mee met degenen die een dierbare hebben verloren en iedereen die door de aardbeving is getroffen", schreef het hof in een boodschap op sociale media.

"Onze gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers, en we hopen dat zij zo snel mogelijk worden gevonden", vervolgt het bericht.

Het Zuid-Amerikaanse land werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. Het dodental was dinsdagmorgen opgelopen tot 164, de verwachting is dat dit aantal nog verder oploopt.