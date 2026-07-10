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Spaans koningshuis 'diep geschokt' door bosbranden

10 jul , 9:48Koningshuis
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Het Spaanse koningshuis heeft "diep geschokt" gereageerd op "de tragedie" in Spanje. Bij bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería zijn ten minste twaalf doden gevallen.
"Wij betuigen onze diepe droefheid en ons medeleven aan de families en dierbaren van de overleden personen, evenals aan iedereen die door deze tragedie is getroffen", schrijft het koningshuis op Instagram. "Daarnaast spreken wij onze waardering en steun uit aan de hulpdiensten en aan alle medewerkers die met professionaliteit en toewijding blijven werken om deze situatie het hoofd te bieden."
Zo'n 150 brandweerlieden hebben volgens Spaanse media 's nachts tegen het vuur gestreden. Ook in de provincie Málaga, ten westen van Almería, zijn bosbranden uitgebroken.
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