Spaanse koning eist maatregelen op spoor na nieuwe ramp

Koning Felipe van Spanje heeft de Spaanse autoriteiten opgeroepen om actie te ondernemen om nieuwe treinrampen te voorkomen. Dat zei de vorst donderdag tijdens een korte persverklaring na een bezoek aan een ziekenhuis in Toledo, waar hij en zijn echtgenote koningin Letizia gewonden van de treinramp van woensdag bezochten. De uitspraak van Felipe is opvallend. Hij mengt zich doorgaans nooit met politieke kwesties.

"Er loopt uiteraard een onderzoek, dat moet vaststellen hoe en waarom deze ramp heeft kunnen gebeuren", aldus Felipe, die ook zei dat de samenleving "opnieuw een loodzware klap te verwerken" krijgt. "Maar we moeten met die pijn verder, zonder de wond te vergeten die het verlies van zoveel mensen ons toebrengt."

De koning bedankte ook alle hulpdiensten. "Dank aan allen die de noodsituatie hebben aangepakt en aan allen die nog altijd werken om vermisten te redden. Ook aan degenen die de gewonden blijven verzorgen en alles doen wat ze kunnen om hun families moed in te spreken", zei hij.

Woensdagochtend vielen zeker 74 doden toen bij Urda een trein op een andere trein reed. De verkeersleiding had gezegd dat de machinist kon doorrijden na een storing, terwijl het spoor eigenlijk nog niet vrij was. Het was de tweede keer dit jaar dat tientallen doden vielen bij een ongeluk op het Spaanse spoor.