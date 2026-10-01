De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen eind deze maand een bezoek aan de exclaves Ceuta en Melilla. Dan zijn Spaanse strookjes land, omgeven door het grondgebied van Marokko. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla, meldt persbureau AFP. Volgens het Spaanse hof is het bezoek in overleg met de Spaanse overheid.

Twee maanden geleden bestormden naar schatting meer dan 70.000 mensen Ceuta vanuit Marokko in de hoop op een toekomst in de EU. Tientallen mensen kwamen om het leven. Het grootste deel vertrok in de uren daarna, maar duizenden verblijven nog in Ceuta, onder wie minderjarigen. Zij verblijven onder meer op straat en op het strand onder slechte omstandigheden.

De situatie in de twee Spaanse gebieden zorgt voor onrust en demonstraties onder de lokale bevolking. De Spaanse premier Pedro Sánchez riep de koning vorige maand op om Ceuta te bezoeken.