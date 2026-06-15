Spaanse koning Felipe reikt Premio 15 de junio uit

De Spaanse koning Felipe heeft maandag de zogenoemde Premio 15 de junio, award van 15 juni, uitgereikt aan journalist Miguel Ángel Aguilar. De prijsuitreiking vond plaats in het congresgebouw in Madrid. Het Spaanse hof deelt beelden van de ceremonie op Instagram.

De journalist kreeg de prijs volgens de jury voor onder meer zijn "kritische houding ten opzichte van macht". Op de beelden is te zien hoe Felipe de prijs overhandigde aan Aguilar en voor hem applaudisseerde. Aguilar is actief als commentator en politiek analist in radio- en televisieprogramma's. Ook schrijft hij columns voor diverse kranten.

De prijs wordt in Spanje jaarlijks uitgereikt aan personen of instellingen die zich inzetten voor de bevordering en verdediging van constitutionele waarden en democratie.